Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 7:40

Гонконг. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявив, что их результаты повлияют на установление мира в этом регионе.

"Две Кореи и Соединенные Штаты стремятся найти способ денуклеаризации Севера, начиная с прошлого года. (...) На данный момент мы стремимся к возобновлению переговоров на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном и надеемся, что они состоятся как можно раньше",- заявил Ли Нак Ен на церемонии открытия ежегодного международного форума по безопасности Seoul Defense Dialogue.

По словам премьер-министра, Сеул стремится к межкорейскому диалогу посредством таких проектов, как создание офиса связи в северокорейском приграничном городе Кэсон, проведение работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Республики Корея и КНДР, а также разоружение демилитаризованной зоны.

"Полуостров видит мир в этом объеме, и все же этот мир является неполным и временным", - сказал Ли Нак Ен.

Он отметил, что правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия, чтобы мир на Корейском полуострове укоренился, а также поможет переговорам между США и Северной Кореей.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.

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