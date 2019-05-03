Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 5:16

Токио. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете Sankei Shimbun заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для переговоров.

"Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном - ИФ). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор ", - сказал С.Абэ.

"Я надеюсь, что он лидер, который может принять стратегическое и гибкое решение о том, что лучше для его нации", - добавил он.

Премьер-министр Японии также рассказал о своем визите в Вашингтон 26-27 апреля.

Он сообщил, что с президентом США Дональдом Трампом обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, а также недавний саммит главы России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Мы подтвердили, что международному сообществу важно работать над реализацией достигнутых соглашений между США и Северной Кореей, а санкции необходимо сохранить, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Вместе с тем и я, и президент Трамп дали оценку подходу президента Путина к Северу", - отметил С.Абэ.

Для Японии Северная Корея, вооруженная ядерными боеголовками и действующими баллистическими ракетами средней дальности, по-прежнему остается постоянным источником угроз.

Помимо прочего, премьер-министр Японии С.Абэ неоднократно заявлял о своем намерении решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами.

По официальным данным, КНДР похитило 17 граждан Японии. Из них только пять человек вернулись в страну в 2002 году. Как заявили в Пхеньяне, остальные восемь умерли, а четверо никогда не въезжали в КНДР.

Однако Япония считает доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!