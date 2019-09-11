Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 4:24

Токио. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в среду назначил министра по делам Олимпиады Сюнъити Судзуки председателем совета по общим вопросам Либерально-демократической партии, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на этом посту Судзуки заменит Кацунобу Като, которого Абэ в ходе перестановок в кабинете министров намерен вновь назначить министром здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Премьер-министр также выбрал бывшего министра образования Хакубуна Шимомуру в качестве главы комитета партии по стратегии выборов.

Шимомура сменяет Акиру Амари, который, как ожидается, займет пост председателя исследовательской комиссии партии по налоговой системе.

При этом свой пост генерального секретаря партии сохранил Тосихиро Никаи, а Фумио Кисида остался главой политического совета.

Кисида, занимавший пост министра иностранных дел с 2012 по 2017 год, считается потенциальным преемником Абэ, чей срок полномочий в качестве президента Либерально-демократической партии и, следовательно, премьер-министра истекает в 2021 году, сообщают СМИ.

Ранее премьер-министр Японии заявлял, что 11 сентября намерен провести перестановки в руководстве правящей Либерально-демократической партии. Кроме того, в этот же день он планирует обновить кабинет министров страны.

При этом генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, как ожидается, сохранят свои портфели.

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