Токио. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой COVID-19, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственного чиновника.
Объявление чрезвычайной ситуации, впервые в своем роде в Японии, ограничит индивидуальные права, позволив губернаторам префектур призывать к конкретным действиям по предотвращению распространения вируса.
В частности, данное решение наделит местные власти полномочиями давать указания населению оставаться дома, а также отдавать приказы о закрытии школ и других объектов.
По словам собеседника издания, данное решение является необходимым в связи с быстрым общенациональным ростом числа случаев заболевания COVID-19. Распространение вируса создает значительные риски для жизни людей и национальной экономики, добавил он.
Газета Yomiuri, в свою очередь, уточнила, что Абэ объявит чрезвычайную ситуацию уже во вторник, а о своих планах сообщит в понедельник.
Премьер-министр Японии не имеет права объявлять чрезвычайную ситуацию в стране по своему усмотрению. Ему необходимо обратиться за помощью к консультативной группе, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.
Отмечается, что Абэ объявит чрезвычайную ситуацию при поддержке губернатора Токио Юрико Коике и японской медицинской ассоциации, призывающей к этому шагу.
По данным на воскресенье число людей с новым типом коронавируса в Японии составляло 4 тыс.563 человека. Среди них около 700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 104 человека скончались.
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