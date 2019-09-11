Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 6:55

Токио. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сообщают местные СМИ.

Абэ назначил законодателя Синдзиро Коидзуми в качестве министра окружающей среды. Коидзуми - 38-летний сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми станет одним из самых молодых министров в послевоенной истории Японии.

Премьер-министр также сменил министра иностранных дел Таро Коно, назначив его министром обороны. В свою очередь, бывший министр экономического развития Тошимицу Мотеги возглавил МИД страны.

Всего в состав правительства вошло 13 новых членов. Среди них - министр образования и науки Коити Хагиуда, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это, министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба, министр по делам Олимпиады и паралимпийских игр Сэйко Хасимото, министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара, министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, министр по делам сохранения населения на уровне выше 100 миллионов, по совместительству по делам Окинавы и "северных территорий" Сэйити Это, министр юстиции Кацуюки Каваи, министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака, глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда, министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото, министр по делам регионов Сэйго Китамура.

При этом генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо сохранили свои портфели.

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