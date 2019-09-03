Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 11:16

Улан-Батор. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Визит президента РФ Владимира Путина в Монголию поднял двусторонние отношения на высокий уровень, заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

"По итогам вашего визита наши двусторонние отношения были подняты на качественно высокий уровень", - сказал Хурэлсух на встрече с Путиным во вторник в Улан-Баторе.

Он отметил, что в ходе визита обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений и сотрудничества.

"Были согласованы и подписаны документы, которые имеют важное значение для наших двусторонних отношений", - сказал премьер Монголии.

Он отметил, что визит президента России проходит в годовщину победы в битве на реке Халхин-Гол.

"Монгольский и российский народы имеют многолетнюю вековую историю совместных хороших дружеских отношений и дружбы. Мы были вместе и в трудные годы войны, а также в годы мирного созидания. Наши отцы и деды создали эту крепкую дружбу.Мы должны не забывать, чтить и сохранить память и подвиг наших отцов и дедов", - сказал премьер.

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