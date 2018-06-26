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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:53 26.06.2018 - 11:53

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что происшествие, в ходе которого микроавтобус ранее во вторник протаранил здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме, является атакой на свободу слова.

"Это удар в лицо свободной прессе и нидерландской демократии", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" слова М.Рютте.

Он отметил, что пока остается неизвестным, кто стоял за этим нападением.

"Но мы находимся в полной боевой готовности, полиция делает все, чтобы поймать злоумышленников", - подчеркнул премьер.

Утром во вторник микроавтобус врезался в здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме. После столкновения машина загорелась. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

По первоначальной версии правоохранителей, речь идет о преднамеренном деянии. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания.

На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглось здание редакции еженедельного журнала "Панорама".

1вл аю

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