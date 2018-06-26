Премьер Нидерландов назвал "ударом" по свободе слова попытку атаки на здание редакции газеты "Телеграф"
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Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что происшествие, в ходе которого микроавтобус ранее во вторник протаранил здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме, является атакой на свободу слова.
"Это удар в лицо свободной прессе и нидерландской демократии", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" слова М.Рютте.
Он отметил, что пока остается неизвестным, кто стоял за этим нападением.
"Но мы находимся в полной боевой готовности, полиция делает все, чтобы поймать злоумышленников", - подчеркнул премьер.
Утром во вторник микроавтобус врезался в здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме. После столкновения машина загорелась. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.
По первоначальной версии правоохранителей, речь идет о преднамеренном деянии. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания.
На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглось здание редакции еженедельного журнала "Панорама".
1вл аю
Интерфакс