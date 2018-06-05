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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 9:57 05.06.2018 - 09:57

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не собирается уходить в декретный отпуск вплоть до рождения ее ребенка, намеченного примерно на 17 июня, пишет во вторник "Гардиан".

Ожидается, что роды состоятся в одной из больниц Окленда.

Согласно плану Дж.Ардерн, после рождения ребенка она уйдет в декрет на полтора месяца, а затем вернется к исполнению обязанностей премьер-министра. На время отпуска по уходу за ребенком обязанности Дж.Ардерн будет исполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Глава правительства пообещала, что будет постоянно находиться на связи с У.Петерсом и кабинетом министров.

По словам Дж.Ардерн, она узнала о беременности 13 октября, за две недели до вступления в должность премьер-министра Новой Зеландии. Это первый ребенок 37-летнего политика.

Дж.Ардерн является лидером Лейбористской партии Новой Зеландии. Ее партнер Кларк Гейфорд - популярный в Новой Зеландии ведущий программы о рыбалке.

Она станет второй женщиной в мире, которая родит ребенка, занимая пост главы правительства. Первой такой женщина стала бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая родила дочь в 1990 году, возглавляя пакистанское правительство.

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