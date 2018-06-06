Премьер Норвегии считает, что возросшая военная мощь России позволяет ей угрожать Европе "на расстоянии"
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Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что РФ настолько укрепила военную мощь, что теперь в состоянии угрожать Европе, не переходя европейских границ.
"За последнее десятилетие России заметно модернизировала военный потенциал - и ядерный, и обычный. Эта военная сила проявляется в большей мобильности, большей гибкости и дальности действия, огневой мощи и точности. Россия получает возможность угрожать Европе, не входя на ее территорию", - сказала она, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне.
Тем не менее, по ее словам, в Осло не считают укрепление военных сил России непосредственной угрозой для Норвегии.
Министр отметила важность членства Норвегии в НАТО и в то же время указала на важность сотрудничества с Россией в областях, где существуют взаимные интересы сторон.
1аю ар ки
Интерфакс