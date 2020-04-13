Дели. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к лидерам экономически благополучных стран и руководителям международных финансовых организаций с призывом облегчить долговое бремя развивающихся стран, чтобы они могли эффективнее бороться против коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник портал Dawn.

"У нас нет денег для испытывающих чрезмерно сильную нагрузку служб здравоохранения, а также, для того, чтобы не дать людям умереть от голода. Поэтому я призываю мировых лидеров, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководителей финансовых учреждений выступить с инициативой, которая поможет облегчить бремя задолженности развивающихся стран в борьбе с коронавирусом", - сказал он в видеообращении.

По его словам, страны с развивающейся экономикой испытывают в настоящий момент серьезные трудности в связи с необходимостью бороться с коронавирусом на своих территориях, поддерживать систему здравоохранения и социально необеспеченные слои населения. При этом эти страны обременены тяжелыми долгами.

Он также указал на разницу подходов к решению проблем, вызванных кризисом с коронавирусом, странами с развитой и с развивающейся экономикой. Политика в странах с развитой экономикой направлена на сдерживание вируса путем введения ограничений, а затем на преодоление экономических трудностей.

"В странах с развивающейся экономикой, помимо сдерживания вируса и борьбы с экономическим кризисом, мы еще и должны следить за тем, чтобы спасти людей от голода. С одной стороны спасти людей от COVID-19, а с другой стороны - от голода", - подчеркнул он.

Хан также указал на разницу в ресурсах, доступным странам. Так, США уже одобрили помощь в размере $2,2 трлн, Германия - 1 трлн евро, Япония - $1 трлн. А Пакистан с населением более 220 млн, по словам премьера, может позволить себе потратить на это только $8 млрд.

"И это проблема большинства развивающихся стран", - заявил он.

Ранее Хан распорядился об учреждении специального фонда, куда более обеспеченные граждане Пакистана могут жертвовать средства для тех, кто оказался в безвыходном положении, и чтобы помочь правительству бороться со вспышкой коронавируса.

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