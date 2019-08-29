Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 17:24

Дубай. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал пакистанцев выйти в пятницу на массовую демонстрацию, чтобы выразить недовольство ситуацией в контролируемой Индией части Кашмира.

"Я хочу, чтобы все пакистанцы вышли завтра на улицу с 12:00 до 12:30, чтобы выразить свою солидарность с кашмирским народом", - написал Имран Хан в Twitter.

"Мы должны дать понять кашмирцам, что наша нация решительно стоит на их стороне", - отметил премьер.

Он добавил, что пакистанцы должны выступить против "индийского фашистского притеснения, бесчеловечного 24-часового комендантского часа, ежедневного убийства и нанесения травм жителям Кашмира, в том числе детям и женщинам".

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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