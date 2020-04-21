Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:48

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Пакистана Имран Хан сдаст анализы на коронавирус после встречи с заразившимся COVID-19 меценатом, сообщает телеканал CNN.

Лечащий врач пакистанского премьера, а также его советник по ситуации с коронавирусом Фейсал Султан подтвердил, что Хан сдаст тест. Он не уточнил сроки, когда Хан собирается это сделать.

Это решение принято после того, как стало известно, что коронавирусом заразился известный меценат Фейсал Эдхи, с которым Хан встречался лично шесть дней назад.

По словам сына Эдхи, его отец почувствовал недомогание, характерное для Covid-19, уже после встречи с Ханом. Эдхи пожертвовал на борьбу с коронавирусом порядка 10 млн пакистанских рупий (порядка $61 тыс.).

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