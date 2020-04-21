Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Пакистана Имран Хан сдаст анализы на коронавирус после встречи с заразившимся COVID-19 меценатом, сообщает телеканал CNN.

Лечащий врач пакистанского премьера, а также его советник по ситуации с коронавирусом Фейсал Султан подтвердил, что Хан сдаст тест. Он не уточнил сроки, когда Хан собирается это сделать.

Это решение принято после того, как стало известно, что коронавирусом заразился известный меценат Фейсал Эдхи, с которым Хан встречался лично шесть дней назад.

По словам сына Эдхи, его отец почувствовал недомогание, характерное для Covid-19, уже после встречи с Ханом. Эдхи пожертвовал на борьбу с коронавирусом порядка 10 млн пакистанских рупий (порядка $61 тыс.).

1эф во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта