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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 12:51 04.07.2018 - 12:51

(расширенная версия сообщения от 12:22 мск, добавлены высказывания польского премьера)

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду заявил, что Польша имеет право реформировать свою судебную систему, как и любая страна-член Европейского союза.

"Каждое государство-член Евросоюза имеет право развивать свою судебную систему в соответствии с собственными традициями", - сказал М.Моравецкий, выступая в Европарламенте.

"Единство в разнообразии - это девиз ЕС, а не просто лозунг", - отметил он.

По словам М.Моравецкого, целью Евросоюза должно быть улучшение жизни граждан ЕС.

"Вы можете это назвать популизмом, если хотите, однако, в конце концов, вам придется отвечать на вопросы, которые задают граждане ЕС", - сказал польский премьер, добавив, что ЕС, по его мнению, проходит через демократические преобразования.

М.Моравецкий также высказал мнение, что представителям Запада, которые не пережили, как поляки, коммунистический режим и не жили с восточной стороны "железного занавеса", трудно понять Польшу. По его словам, в Верховном суде страны еще заседают судьи, выносившие многолетние судебные приговоры активистам "Солидарности" в период чрезвычайного положения.

Он отверг упреки в том, что польские суды находятся под политическим контролем.

"Судьи сегодня гораздо более независимы, чем они были раньше", - сказал М.Моравецкий, утверждая при этом, что в предыдущий период действовали коррупционные правила, и судьи подчинялись телефонным звонкам из правительства, что сегодня невозможно.

"Мы усилили объективность, прозрачность и независимость", - заверил премьер-министр.

"Вы говорили о пенсионном возрасте судей. Вы знаете, что в нескольких сотнях метров отсюда в Европейском суде по правам человека в 1998 году одобрили точно такое же правило ухода на пенсию в 65 лет для судей этого суда здесь, в Страсбурге?", - задал вопрос польский премьер, обратив внимание на то, что тогда это не вызвало никаких вопросов.

Между тем, по информации агентства "Ассошиэйтед пресс", протесты против политики правительства проходят у здания Верховного суда в Варшаве. Демонстранты выступают за поддержку принципа верховенства закона, выкрикивая лозунги "за конституцию" и "судьи несменяемы".

Ранее в среду председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф вышла на работу, несмотря на то, что ее полномочия должны были закончиться в связи с принятием в стране закона о судебной реформе. Она поблагодарила протестующих, собравшихся у здания суда, и заявила о своем намерении защищать конституцию страны.

С 3 июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде Польши, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним.

Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. При этом работающие в настоящее время в Верховном суде судьи имеют право подать прошение президенту на продление их мандата на три года. Кроме того, президент страны отныне сможет по своему желанию переназначать судей.

По словам представителя по юридическим вопросам польского президента Анны Суровкой-Пасек, 11 судей Верховного суда старше 65 лет подали прошение президенту, однако они нарушили сроки подачи подобного заявления.

В Евросоюзе заявляют, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Ранее Еврокомиссия запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС Польшей, которое может в итоге привести к санкциям для Варшавы.

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