Вильнюс. 24 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, сообщил пресс-атташе литовского премьера Томас Бержинскас.
"Визит отменен из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", - сказал он журналистам.
После отмены визита польским премьером планируется встреча премьер-министров Литвы и Эстонии в Каунасе. У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также повестку дня Евросоюза.
Тв др