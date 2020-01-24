Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 9:17

Вильнюс. 24 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Польский премьер Матеуш Моравецкий отменил запланированный на пятницу частный визит в Литву, сообщил пресс-атташе литовского премьера Томас Бержинскас.

"Визит отменен из-за плотного графика и важных голосований в парламенте страны", - сказал он журналистам.

После отмены визита польским премьером планируется встреча премьер-министров Литвы и Эстонии в Каунасе. У них состоится рабочий ужин, на котором они обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также повестку дня Евросоюза.

Тв др

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