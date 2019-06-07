Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 9:31

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер в беседе с информагентством DPA призвал к отмене санкций в отношении России.

"Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу", - сказал Кретшмер, который в пятницу отправляется в Санкт-Петербург на экономический форум.

Кретшмер заявил, что считает нормализацию отношений с РФ стратегической целью.

"Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы Россия сохранила ориентацию на Европу и не ориентировалась на таких партнеров, как Китай или Индия", - указал политик.

По его словам, Россию и ЕС связывают многолетние отношения и энергетическое партнерство.

"Если есть тесные экономические отношения, и находишься в постоянном обмене, то остальные расхождения в политической сфере можно решить гораздо лучше", - сказал он. Кретшмер поддержал проект газопровода "Северный поток 2".

"Моя позиция ясна. Это важный проект, который непременно должен быть реализован", - сказал он. По его словам, газопровод не ставит ЕС в зависимость от России. "Об этом не может быть и речи", - отметил политик.

Михаэль Кретшмер представляет Христианско-демократический союз ХДС, членом которого - и до недавнего времени лидером - была канцлер Ангела Меркель. В настоящее время ХДС руководит саксонским парламентом и является там самой крупной фракцией - у партии 59 мандатов.

Партия Кретшмера, однако, в последнее время сильно сдает позиции - на прошедших в конце мая выборах в Европарламент за партию проголосовали 22,6% избирателей, тогда как на выборах в 2014 году - 30%.

Теперь же, по данным опроса исследовательского института Insa от 26 апреля, правая партия "Альтернатива для Германии" может по показателям как минимум почти сравняться с традиционной ХДС в Саксонии. Если за ХДС готовы голосовать 28% саксонских избирателей, то для "Альтернативу" - 26%. На третьем месте могут быть "Левые", опрос показал, что за них готовы голосовать 16% избирателей.

Сторонники "Альтернативы" поддерживают правые позиции лидеров партии, одновременно выступая за нормализацию отношений с РФ. Саксония - это регион бывшей ГДР, где традиционно сильна поддержка России.

ХДС на федеральном уровне тоже поддерживает "Северный поток 2", но выступает за снятие санкций вследствие реализации положений "минских соглашений" по Украине.

1тф ар ав

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