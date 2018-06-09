Премьер Сирии обсудил с российской делегацией вопросы развития двусторонних взаимоотношений
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Дубай. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Сирии Имад Хамис в субботу встретился с российской делегацией во главе с сопредседателем рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между партиями "Единая Россия" и "Баас", координатором депутатской группы Госдумы РФ по связям с Народным советом САР Дмитрием Саблиным, сообщает сирийское агентство САНА.
"В ходе встречи были обсуждены пути укрепления двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, роль в этом государственного и частного секторов, а также активизация сотрудничества сирийских провинций с портом Севастополь", - отмечает агентство.
Также сирийский премьер выразил российской стороне благодарность за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом.
Д.Саблин со своей стороны поздравил представителей Сирии с новыми победами над терроризмом и подтвердил заинтересованность России в укреплении отношений с Сирией, в том числе, в экономической и инвестиционной сферах.
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Интерфакс