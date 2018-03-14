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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 20:09 14.03.2018 - 20:09

Лондон/Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он готов покинуть свой пост.

"Сегодня я сообщил президенту республики о готовности уйти в отставку. Если президент примет ее, я готов уйти завтра", - приводит в среду слова премьера британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Такое заявление Р.Фицо сделал на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты.

В свою очередь словацкие СМИ отмечают, что Р.Фицо выдвинул президенту Словакии Андрею Киске несколько условий, при которых он готов уйти в отставку. В частности, он просит обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просит обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции, что значит, что новым премьер-министром станет тот, кого предложит партия Р.Фицо Smer ("Курс - социальная демократия").

В конце февраля стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела журналиста Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, и оно осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Я.Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

Тем временем, как заявил в среду член Еврокомиссии по союзу безопасности Джулиан Кинг, убийство словацкого журналиста - это нападение на всех тех, кто в Европе выступает в защиту свободы слова и задает вопросы.

"Это также атака, цель которой - поставить под вопрос нашу способность привлечь виновных к ответу. Это необходимо сделать во имя нашей демократии, чтобы она оставалась живой и неподкупной", - сказал он в Европарламенте в ходе дебатов об убийстве Я.Куцияка.

Он сослался на слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что "убийству или запугиванию журналистов не должно быть места ни в Европе, и ни в никакой другой демократии". Согласно заверениям Дж.Кинга, Еврокомиссия едина в том, что первым приоритетом должно стать расследование обстоятельств гибели словацкого журналиста и привлечения к ответу виновных.

По словам Дж.Кинга, расследование должно быть проведено как можно скорее, и в отдельных случаях понадобится привлекать Европол и правоохранительные органы Италии. Он также призвал словацкие власти к полному сотрудничеству.

При этом он указал на то, что понадобится и участие Европейской службы по борьбе с мошенничеством (OLAF), поскольку убитый журналист расследовал коррупционные дела.

Дж.Кинг подчеркнул, что убийство журналиста в Словакии, как и убийство в октябре прошлого года журналистки на Мальте, или в любом другом месте Европы или мира, являются "абсолютно недопустимыми преступлениями".

"Никакая демократия не может выжить без свободы прессы, вот почему журналистика заслуживает нашего уважения и одновременно нашей защиты. Мы должны сделать все, что в наших возможностях, чтобы не допускать таких убийств и чтобы журналисты были защищены. Плюрализм и свобода прессы - это действительно опоры нашей демократии. Они гарантируют роль общественности", - отметил он.

"Журналисты имеют право вести расследования, задавать вопросы, которые беспокоят, и сообщать о своих расследованиях в репортажах. Это то, что делал Ян Куцияк, и за это его убили", - сказал Дж.Кинг.

Он считает, что для словацких властей раскрытие этого преступления будет означать "восстановление правового государства" и подтверждение уважения ценностей ЕС.

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