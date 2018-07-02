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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 21:30 02.07.2018 - 21:30

Гонконг. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выступил с поздравлениями в адрес экстренных служб, волонтеров и иностранных спасателей после того, как стало известно об обнаружении живыми 12 школьников и их тренера, которые пропали в пещере около десяти дней назад, передают местные СМИ.

Премьер отдельно высказал благодарность в адрес пловцов ВМС США Navy SEAL, также принимавших участие в поисках.

В свою очередь губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осатанакон сообщил, что в настоящий момент ключевая задача состоит в откачивании воды из пещеры для облегчения спасательной операции.

При этом он отказался выдвигать предположения, сколько времени займет спасательная операция. Тем не менее, губернатор пояснил, что в ближайшее время медики смогут определить физическое состояние школьников и тренера, после чего экстренные службы примут решение о предпочтительном способе эвакуации.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры.

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