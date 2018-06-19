Премьер Турции заявляет о наличии альтернатив поставкам американских F-35
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Стамбул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - У властей Турции есть альтернативы оказавшейся под угрозой срыва поставке американских истребителей-бомбардировщиков F-35, заявил во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым.
"У Турции есть альтернативы. Такие попытки (сорвать поставку самолетов - ИФ) достойны сожаления и идут вразрез с духом стратегического партнерства", - приводит его слова газета "Хюрриет".
Как сообщалось, принятый сенатом Конгресса США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.
"Потенциальная закупка правительством Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у РФ привела к напряженности в отношениях (между США и Турцией-ИФ)", - говорится в принятом проекте документа.
Отмечается, что состояние отношений Анкары и Вашингтона станет предметом совместного доклада министра обороны и госсекретаря США профильным комитетам Конгресса.
Согласно проекту, доклад необходимо будет представить в течение двух месяцев после вступления в силу закона.
Доклад должен содержать оценку возможных последствий от потенциальной покупки Анкарой С-400 и предполагаемых последствий от такой сделки для американо-турецких отношений.
Помимо этого, должна быть произведена оценка того, как это повлияет на использование других систем вооружений США, осуществляемое совместно с Турцией: использовании истребителей F-35, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей F-16 и других.
Сенат США в понедельник большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.
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Интерфакс