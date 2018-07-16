Премьер Финляндии заявил о важности диалога на саммите РФ-США для безопасности Европы
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Финляндии Юха Спиля (Juha Sipila) приветствовал встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки.
"Финляндия тепло приветствует президентов России и США. Диалог очень важен также для безопасности Финляндии и Европы", - написал глава государства в понедельник в "Твиттере".
Саммит Россия-США пройдет в понедельник в Хельсинки и начнется, как ожидается в 13.15 в Президентском дворце.
пч
Интерфакс