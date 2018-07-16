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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 9:36 16.07.2018 - 09:36

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Финляндии Юха Спиля (Juha Sipila) приветствовал встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки.

"Финляндия тепло приветствует президентов России и США. Диалог очень важен также для безопасности Финляндии и Европы", - написал глава государства в понедельник в "Твиттере".

Саммит Россия-США пройдет в понедельник в Хельсинки и начнется, как ожидается в 13.15 в Президентском дворце.

пч

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