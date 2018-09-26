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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:47 26.09.2018 - 17:47

*** У Финляндии пока нет необходимости обращаться к РФ за помощью

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Расследования дела в отношении фирмы Airiston Helmi не сказывается на финско-российских отношениях, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

"Это дело не имеет никакого влияния на отношения между Россией и Финляндией. У меня нет такой информации, которая могла бы принудить нас к тому, чтобы мы попросили помощь (России - ИФ) в этом расследовании. Нет для этого повода пока", - сказал Юха Сипиля журналистам.

Он рассказал, что этот вопрос вообще не фигурировал на официальной повестке дня российско-финских переговоров.

"Речь идёт о полицейском деле. Здесь расследование идёт, в настоящее время ещё не закончено. Подозрения существуют по поводу легализации дохода, полученного преступным путём, и уклонения от налогообложения в особо крупных размерах", - сказал премьер Финляндии.

1пп ав

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