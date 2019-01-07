Премьер Франции выступил за ужесточение мер против участников несогласованных демонстраций

Париж. 7 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник заявил о необходимости ужесточить меры против участников несогласованных с властями демонстраций.
"Нам нужно сохранить право на участие в демонстрациях, и мы должны подвергать наказанию тех, кто нарушает законодательство (в этой области - ИФ)", - сказал он в эфире национального телевидения.
Премьер уточнил, что правительство поддержит законы, подвергающие наказанию "тех, кто участвует в несанкционированных демонстрациях".
Западные СМИ напоминают, что такие заявления Э.Филиппа прозвучали после двух месяцев демонстраций "желтых жилетов". Они проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
В субботу вечером в МВД Франции сообщили, что в очередных акциях протеста в стране приняли участие около 50 тыс. человек. Это заметно больше, чем во время предыдущей акции, пошедшей перед Новым годом, но значительно меньше более ранних демонстраций "желтых жилетов".
1аю гс