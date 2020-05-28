Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 12:33

Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп позже в четверг объявит о следующем этапа снятия ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса, сообщают французские СМИ.

Выступление премьера запланировано на 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Ожидается, что среди объявленных мер будет разрешение ресторанам и кафе возобновить работу 2 июня. Заведения смогут открыться только на территории "зеленых" зон, где уровень угрозы заражения коронавирусом - низкий.

По данным местных СМИ, французские власти также могут пересмотреть действующее в настоящее время ограничение на перемещение жителей страны в радиусе в не более чем на 100 км от их дома.

Кроме того, предполагается, что Эдуар Филипп анонсирует возобновление работы большего количества образовательных учреждений с 2 июня. С 11 мая - первого этапа послабления мер - около 25% школьников вернулись к занятиям.

Премьер Франции также может сделать объявления относительно работы кинотеатров и театров в стране.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

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