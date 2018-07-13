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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 12:03 13.07.2018 - 12:03

Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу обнародовал план по усилению борьбы с терроризмом в стране, пояснив, что планируется, в частности, формирование новых контртеррористических подразделений, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Угроза эволюционирует. Нам нужно адаптироваться", - сказал премьер.

В частности, французские власти хотят создать подразделение, которое будет отслеживать активность ранее осужденных за терроризм и их сокамерников, подпавших под радикальное влияние.

Еще одно подразделение займется изучением факторов, которые заставляют людей, уже перенявших радикальную идеологию, совершать акты насилия.

Также власти намерены создать отделение прокуратуры со специализацией на делах, связанных с терроризмом, и передать руководство борьбой с терроризмом контрразведке Франции - Главному управлению внутренней безопасности МВД.

АП напоминает, что за последние годы от рук экстремистов во Франции погибли более 200 человек.

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