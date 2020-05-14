Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 13:44

Париж. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в четверг представил план помощи, рассчитанный на помощь значительно пострадавшей от пандемии коронавируса сферы туризма.

"Туризм столкнулся с худшим для него испытанием в современной истории, спасение этого сектора - это наш национальный приоритет", - сказал Филипп, чье выступление транслировало французское телевидение.

По его словам, подготовленный правительством план рассчитан на оказание помощи французскому туристическому сектору на 18 млрд евро.

"Это беспрецедентная, массивная помощь. Но она необходима", - указал премьер Франции.

Он сообщил, что фонды помощи терпящим бедствие фирмам в туристической сфере будут доступны для компаний до конца 2020 года.

Кроме того, банки будут давать отсрочку компаниям этого сектора на выплаты, в частности, по кредитам, на 12 месяцев, а не на шесть месяцев, как это было ранее.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

На этой неделе во Франции началось постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

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