Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 16:36

Париж. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в среду, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы, вызывающий недовольство граждан страны.

В ходе телеобращения он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки. Филипп пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Проект предусматривает гарантированную минимальную пенсию в 1 тыс. евро. Это больше, чем получают в настоящее время представители ряда профессий, в частности - фермеры, отмечают французские СМИ.

Филипп согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий.

Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже около недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

После выступления премьера сигналов о готовности прекратить забастовку от профсоюзов пока не поступало.

1во ав

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