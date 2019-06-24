Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 17:11

Гавр. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал Россию воспользоваться изменениями в руководстве Украины для интенсификации процесса урегулирования в Донбассе.

"Мы считаем, что избрание нового президента Украины (Владимира Зеленского) предоставляет новые возможности для нас. И необходимо этой возможностью воспользоваться. Мы это делаем активно. Я говорю о Франции и Германии", - сказал Филипп журналистам в понедельник по итогам российско-французских переговоров.

Он отметил, что Франция и Германия настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе "нормандской четверки".

"Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента Украины для того, чтобы полностью и всецело внедрить минские соглашения", - заявил Филипп.

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