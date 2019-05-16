Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 12:58

Таллин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявил о несоответствии действительности высказываний министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме (Mart Helme) о причастности партий прежних коалиций к отмыванию денег через местные банки.

"Я тоже получал обзоры как от финансовой инспекции, так и от департамента полиции и пограничной охраны. Эти утверждения не отвечают истине", - заявил Ратас в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной причастности партий бывших коалиции или управлению этим процессом.

Накануне Хельме заявил Эстонскому телевидению, что партии предыдущей коалиции причастны к политической коррупции, связанной с отмыванием денег через местные банки.

Он отмечал, что "коалиции реформистов, соцдемов и "Отечества" позволили отмыть через эстонские банки сотни, миллиарды рублей, долларов, евро".

"Здесь в Эстонии осталось очень много коррупционных денег у очень многих и очень разных людей", - завил Хельме. Он не исключил, что "скоро взорвется бомба".

Ранее сообщалось, что ряд банков Северных стран и Балтии оказался втянутым в скандалы с масштабным отмыванием денег сомнительного происхождения. Серые сделки были связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на сегодня деятельность.

***/ ош мф

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