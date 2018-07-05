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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:58 05.07.2018 - 12:58

Таллин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Эстония завершит обустройство границы с Россией стоимостью в 320 млн евро в 2026 году, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"Мы не можем понизить наши амбиции с учетом угроз, с которыми мы стоим лицом к лицу. Граница должна быть надежной, она должна быть современной, она должна быть дигитально и инфотехнологически хорошо обеспечена", - заявил он на пресс-конференции в четверг, подводя итоги заседания правительства, обсудившего вопрос о границе.

Глава правительства отметил, что граница Эстонии может стать стандартом для всего Европейского союза.

Первоначально планировалось, что граница с Россией будет построена в 2019 году и ее стоимость составит около 70 млн евро. Однако позже выяснилось, что в проекте не были учтены многие факторы и в феврале нынешнего года правительство сообщило, что строительство обойдется уже в 179 млн евро.

На сегодня эта сумма с учетом роста стоимости строительных работ и дополнительных расходов увеличилась уже до 250,3 млн евро плюс 70 млн евро на технический надзор и расходы на содержание границы до 2026 года, посчитало правительство в четверг.

Длина границы с Россией составляет 338,6 километра, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными техническими средствами слежения и охраны.

На сегодня из 135,6 километров линии границы частично оснащены всем необходимым для технического мониторинга два опытных участка общей протяженностью в 3,5 километра.

пч

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