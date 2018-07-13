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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 8:46 13.07.2018 - 08:46

Гонконг. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский премьер-министр Ли Нак Ён в пятницу заявил о необходимости сохранять терпение в том, что касается процесса денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира на нем, сообщает агентство "Рёнхап".

"Процесс, направленный на то, чтобы добиться полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове, только начался. Но на пути могут много раз возникать трудности. И каждый раз, когда это будет происходить, пресса может проявлять нетерпеливость и пытаться спровоцировать всеобщее беспокойство", - сказал премьер, выступая на форуме по вопросам мира в Сеуле.

"И даже если они (СМИ - ИФ) будут это делать, мы никогда не должны возвращаться к прошлому, когда мы находились в бесконечном противостоянии и думали о том, что Юг и Север начнут войну. Мы просим проявлять мудрость, храбрость и терпение", - добавил он.

Агентство отмечает, что комментарии Ли Нак Ёна прозвучали на фоне опасений относительно приверженности Пхеньяна процессу денуклеаризации, которые появились после того, как в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР в начале июля не удалось добиться значительного прогресса в переговорах с северокорейской стороной по этому вопросу.

МИД КНДР по итогам визита М.Помпео опубликовал заявление, в котором говорилось, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации". В заявлении переговоры с М.Помпео характеризуются как "по-настоящему разочаровывающие".

Между тем, сам госсекретарь США назвал переговоры в Пхеньяне "конструктивными" и "чистосердечными".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, Д.Трамп и Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и, как отмечали западные СМИ, перед М.Помпео стояла задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

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