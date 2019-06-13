Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 9:47

Дубай. 13 июня. ИНЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Иран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает в четверг Twitter-аккаунт аятоллы.

Подробности переговоров не сообщаются.

Поездка Абэ направлена на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, а не на посредничество между Тегераном и Вашингтоном, заявил главный секретарь японского кабинета министров Ешихиде Суга.

Накануне Абэ встретился с президентом Ирана Хасном Рухани. После переговоров Абэ призвал проявлять терпение и сделать все, чтобы предотвратить возможность конфликта. Также Абэ призвал Иран играть конструктивную роль в предотвращении конфликта.

Японские премьеры не посещали Иран после того, как в стране произошла Исламская революция. Последним главой японского правительства, побывавшим в Иране перед визитом Абэ, был Такэо Фукуда, его визит в Тегеран состоялся в 1978 году.

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