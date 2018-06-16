Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 10:41 16.06.2018 - 10:41

Гонконг. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение справиться с взаимным недоверием с Северной Кореей, передает в субботу газета "Асахи Симбун".

"Я хочу избавиться от взаимного недоверия, которое существует сейчас, чтобы предпринять первый шаг в сторону разрешение вопроса", - заявил С.Абэ, комментируя желание вернуть похищенных КНДР японских граждан.

Также С.Абэ заявил, что для решения этого вопроса он готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Премьер Японии также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа прекратить совместные учения с Южной Кореей, назвав его выражением доброй воли США по отношению к КНДР. С.Абэ также поприветствовал совместный документ, подписанный Д.Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, С.Абэ заявил, что Япония готова взять на себя некоторые расходы на проверки МАГАТЭ "полного, поддающегося проверке и необратимого свертывания" северокорейской ядерной программы.

1мм эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line