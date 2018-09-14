Премьер Японии заявил о намерении снова встретиться с Путиным до конца текущего года
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Гонконг. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завил в пятницу, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ноябре-декабре 2018 года.
"Российско-японская встреча на высшем уровне в ноябре-декабре будет реально важной", - сказал он в ходе дебатов по случаю предстоящих выборов председателя Либерально-демократической партии Японии.
Премьер не сообщил о том, была ли ранее достигнута такая договоренность. Наблюдатели не исключают, что встреча может состояться на полях сингапурского Восточноазиатского саммита. О намерении В.Путина посетить форум в ноябре ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
1гк гс
Интерфакс