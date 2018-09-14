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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 6:16 14.09.2018 - 06:16

Гонконг. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завил в пятницу, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ноябре-декабре 2018 года.

"Российско-японская встреча на высшем уровне в ноябре-декабре будет реально важной", - сказал он в ходе дебатов по случаю предстоящих выборов председателя Либерально-демократической партии Японии.

Премьер не сообщил о том, была ли ранее достигнута такая договоренность. Наблюдатели не исключают, что встреча может состояться на полях сингапурского Восточноазиатского саммита. О намерении В.Путина посетить форум в ноябре ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

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