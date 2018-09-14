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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 10:13 14.09.2018 - 10:13

*** Абэ назвал возможную встречу принципиально важной для двусторонних отношений

(Расширенная версия сообщения от 7:16, меняется источник, добавлены высказывания С.Абэ)

Токио. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завил в пятницу, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ноябре-декабре 2018 года, сообщает в пятницу телеканал Эн-Эйч-Кей.

"Российско-японская встреча на высшем уровне в ноябре-декабре будет принципиально важной", - сказал он в ходе дебатов по случаю предстоящих выборов председателя Либерально-демократической партии Японии.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что эти переговоры, как предполагается, будут посвящены предложению В.Путина заключить мирный договор, а также обсуждению статуса Курильских островов.

Также С.Абэ подчеркнул, что позиция Японии не изменилась: Токио желает решить территориальный спор с Россией до подписания мирного соглашения.

Премьер не сообщил, была ли ранее достигнута договоренность о новой встрече с В.Путиным. Наблюдатели не исключают, что встреча может состояться на полях сингапурского Восточноазиатского саммита. О намерении В.Путина посетить форум в ноябре ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

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