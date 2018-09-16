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Токио. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он говорил о неизменности японской позиции в отношении территориального вопроса, который следует урегулировать до заключения мирного договора между Токио и Москвой.

"Наш основной принцип - решить территориальный вопрос, а затем заключить мирный договор. Я говорил это до высказываний президента Путина (о заключении мирного договора без предварительных условий - ИФ), и повторил это и после - на всякий случай", - сказал С.Абэ на телеканале Эн-эйч-кей.

Ранее на этой неделе В.Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал предложение премьеру С.Абэ заключить мирный договор до конца года. "Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", - заявил глава российского государства.

Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, В.Путин сказал: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы".

Позднее С.Абэ заявлял, что для заключения договора необходимо преодолеть недоверие между странами и развивать двусторонние экономические отношения.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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Интерфакс