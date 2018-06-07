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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 20:58 07.06.2018 - 20:58

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, что Токио настроен на нормализацию отношений с Пхеньяном.

"Япония, основываясь на Пхеньянской декларации (2002 года - ИФ) Японии и Северной Кореи, готова покончить со злосчастным прошлым (в отношениях двух стран - ИФ) с целью нормализовать дипломатические связи и вести экономическое сотрудничество", - сказал он.

По словам премьера, если Пхеньян изберет верный политический курс, то КНДР ждет "блистательное будущее".

Он заявил, что весь мир ждет саммита США-КНДР, который должен будет "открыть двери для мира и процветания в Северо-Восточной Азии".

Премьер также сказал, что хочет вести непосредственный диалог с властями КНДР для прояснения судьбы японцев, ранее похищенных северокорейскими спецслужбами.

Встреча Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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