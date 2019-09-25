Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 5:15

Токио. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной ассамблее ООН, раскритиковал недавние нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии были презренным преступлением, который взял международный экономический порядок в заложники", - заявил Абэ.

При этом он не стал обвинять в нападениях Иран.

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прямо сказал мне, что его страна превратила три "нет" - "не иметь, не создавать, не использовать" ядерное оружие в фетву, что обеспечивает ее полное соблюдение. Я считаю, что его слова достойны уважения", - сказал Абэ.

Он отметил, что встретился утром с президентом Ирана Хасаном Роухани в девятый раз.

"Моя роль в том, чтобы попросить Иран, крупную нацию, использовать свою богатую историю для информирования о своих действиях, не изменилась", - добавил премьер-министр Японии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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