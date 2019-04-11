Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 6:44

Токио. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Синдзо Абэ назначил нового министра, ответственного за подготовку к Олимпиаде и Паралимпийским играм 2020 года в столице Японии.

Синдзо Абэ сообщил, что решил назначить бывшего министра Олимпийских игр Сюнъити Судзуки, который заменит Еситаку Сакурада.

Премьер-министр также заявил, что будет работать над восстановлением общественного доверия.

"Весь наш кабинет (министров - ИФ) приложит максимум усилий, чтобы восстановить доверие (...) Мы должны искренне принять критику. Все министры кабинета должны серьезно отнестись к ситуации и быть еще более прилежными", - сказал С.Абэ.

Эти замечания премьер-министр Японии сделал после того, как министр Олимпийских игр Еситака Сакурада был вынужден уйти в отставку после замечаний, оскорбивших жителей Северо-Востока Японии, которые пострадали от землетрясения и цунами в 2011 году.

На вечеринке в честь депутата правящей Либерально-демократической партии Хинако Такахаси от затронутой бедствием префектуры Иватэ, Е.Сакурада заявил, что переизбрание Х.Такахаси "поважнее, чем само восстановление" после землетрясения.

Кроме того, в феврале он сказал, что был "очень разочарован" по поводу диагноза лейкемия, поставленного пловчихе Рикако Икее. За что тут же подвергся критике. В частности, его обвинили в том, что он обеспокоен отсутствием звездного спортсмена на Олимпийских играх, а не проявлением сочувствия.

Он также, присутствуя на парламентской сессии, заявил, что слышал об Олимпийской хартии, но никогда не читал ее.

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