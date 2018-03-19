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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 12:22 19.03.2018 - 12:22

Токио. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и поздравил российского лидера с переизбранием на президентский пост, говорится в заявлении МИД Японии.

"Премьер-министр Абэ передал поздравлению президенту Путину в связи с избранием на новый срок", - отмечается в заявлении.

"Лидеры двух стран вновь подтвердили решимость развивать японо-российские отношения", - говорится в заявлении.

В частности, С.Абэ и В.Путин поговорили о заключении мирного договора между двумя странами, о мерах по реализации совместных хозяйственных проектов в южной части Курильских островов и о "гуманитарных мерах" для бывших японских жителей этих островов.

Также, согласно заявлению, на фоне подготовке саммитов на высшем уровнем между Южной Кореей и КНДР и между США и КНДР, С.Абэ и В.Путин подтвердили стремление к тесному сотрудничеству между Японией и Россией с целью денуклеаризации КНДР.

"Помимо этого, (С.Абэ и В.Путин - ИФ) обменялись мнениями по инциденту в Великобритании с бывшим (сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем - ИФ), и премьер Абэ заявил о недопустимости применения химического оружия и о том, что важнее всего выяснить факты, имеющие отношение к инциденту", - отметили в МИД Японии.

аю ар ки

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