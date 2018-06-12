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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:04 12.06.2018 - 12:04

Токио. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Токио приложит усилия для решения вопросов, связанных с Северной Кореей, в сотрудничестве с международным сообществом, в частности, с Россией, сообщает во вторник телеканал Би-би-си со ссылкой на премьера Японии Синдзо Абэ.

"Япония возьмет на себя обязательства по разрешению вопросов, связанных с КНДР, таких как вопросы похищений, ядерный и ракетный вопросы, в сотрудничестве с США, Южной Кореей, Китаем, Россией и международным сообществом", - сказал Синдзо Абэ.

Японской премьер заявил, что планирует позднее провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали совместный документ.

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