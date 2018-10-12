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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 10:55 12.10.2018 - 10:55

Пекин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце октября посетит Китай с официальным визитом, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Лу Кана.

По словам Лу Кана, визит японского премьера "поднимет наши двусторонние связи (на новый уровень - ИФ) и вернет двустороннее сотрудничество на правильный путь". Представитель китайского МИД добавил, что стороны будут работать, чтобы "поддерживать принцип многосторонних отношений и свободную торговлю".

Визит С.Абэ в Китай запланирован на 25-27 октября. Он ознаменует собой 40-летний юбилей подписания японо-китайского Договора о мире и дружбе, подписанный 23 октября 1978 года.

Ранее С.Абэ уже анонсировал свой визит в Китай. Он заявлял, что после своей поездки в Китай будет ждать лидера КНР Си Цзиньпина в Японии.

За последние несколько лет С.Абэ и Си Цзиньпин встречались несколько раз на полях различных международных событий, однако японский премьер не посещал КНР с официальным визитом с 2011 года, а китайский лидер Японию - с 2010 года.

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