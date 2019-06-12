Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 14:14

Дубай. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду прибыл в Тегеран, сообщает агентство Associated Press.

Японские премьеры не посещали Иран со времен Исламской революции. Последним японским премьером, побывавшим в Тегеране, был Такэо Фукуда, его визит состоялся в 1978 году.

Самолет Абэ приземлился в тегеранском аэропорте "Мехрабад" во второй половине дня. Его встретил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

В среду Абэ предстоит встретиться в Тегеране с президентом Хасаном Рухани, а на четверг запланирована его встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Перед поездкой премьер Японии заявил, что визит нацелен на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

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