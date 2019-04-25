Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 19:53

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал избежать сценария, предусматривающего выход Великобритании из ЕС без какого бы то ни было двустороннего соглашения.

"Необходимо любой ценой избежать Brexit без соглашения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

С.Абэ пояснил, что многие японские компании делали инвестиции в Великобритании с учетом того, что эта страна - член ЕС. Поэтому, по его словам, "жёсткий" выход Великобритании из Евросоюза стал бы ударом по компаниям из Японии.

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