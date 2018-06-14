Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 4:35 14.06.2018 - 04:35

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Руководитель пресс-службы аппарата американского президента Сара Сандерс опровергла сообщение телеканала CBS о намерении уйти в отставку.

"Что, CBS знает по поводу моего будущего то, чего я сама не знаю?... Они опубликовали сообщение о моих планах "уйти из Белого дома", даже не спросив меня. Мне нравится моя работа, и считаю для себя честью работать с президентом", - написала С.Сандерс в своем твиттере.

Телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации, а также на высказывания друзей С.Сандерс, с которыми она делилась своими планами, сообщил, что она планирует в конце текущего года покинуть свой пост.

В сообщении также говорится, что о том, чтобы уйти из администрации президента Дональда Трампа задумался также заместитель С.Сандерс - Радж Шах.

"Все это является последним свидетельством нестабильности ситуации в Белом доме, характеризующейся беспорядками", - говорится в сообщении.

гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line