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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 0:27 14.07.2018 - 00:27

Вашингтон. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Саммит американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля состоится, несмотря на выдвинутые в пятницу властями США обвинения в адрес российских граждан - якобы сотрудников ГРУ, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Все в силе", - приводят западные СМИ слова С.Сандерс, которая ответила журналистам на соответствующий вопрос.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил в пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, чье выступление транслировал канал Си-Эн-Эн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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