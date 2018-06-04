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Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Жесткая позиция по отношению к России является одним из главных внешнеполитических достижений главы США Дональда Трампа за его 500 дней президентства, считает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, что есть ряд главных внешнеполитических достижений. Безусловно, я думаю, что это укрепление отношений с рядом лидеров зарубежных стран. Я думаю, переговоры, которые мы с нетерпением ждем здесь в течение ближайших нескольких недель, несомненно, являются шагом в правильном направлении. Перенос посольства в Израиль тоже находится в этом списке. Жесткая позиция по отношению к России, жесткая позиция в торговых вопросах (...) Это лишь небольшое количество (пунктов-ИФ), но я думаю, что весь список весьма длинный", - сказала она в понедельник в ходе брифинга, отвечая на просьбу журналистов перечислить, по мнению Д.Трампа, его главные достижения во внешней политике.

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Интерфакс