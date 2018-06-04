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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:38 04.06.2018 - 21:38

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе запланированного саммита с лидером КНДР сообщит ему лично о своих взглядах по поводу возможной встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы сфокусированы на встрече президента с Ким Чен Ыном, президент изложит свои взгляды непосредственно ему (лидеру КНДР -ИФ), когда будет в Сингапуре. В центре нашего внимание будет продолжать находиться денуклеаризация", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ и лидера КНДР.

Ранее Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи на высшем уровне в текущем году.

"В беседе (Ким Чен Ын и С.Лавров - ИФ) договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи", - говорилось в сообщении официального северокорейского агентства ЦТАК.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча В.Путина и Ким Чен Ына может состояться в текущем году, ее детали будут согласовываться по дипканалам. "Да, действительно, такая встреча может состояться", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

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