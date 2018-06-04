Пресс-секретарь Белого дома: Трамп сообщит лично Ким Чен Ыну свой взгляд на возможную встречу лидера КНДР с Путиным
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Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе запланированного саммита с лидером КНДР сообщит ему лично о своих взглядах по поводу возможной встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы сфокусированы на встрече президента с Ким Чен Ыном, президент изложит свои взгляды непосредственно ему (лидеру КНДР -ИФ), когда будет в Сингапуре. В центре нашего внимание будет продолжать находиться денуклеаризация", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ и лидера КНДР.
Ранее Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи на высшем уровне в текущем году.
"В беседе (Ким Чен Ын и С.Лавров - ИФ) договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи", - говорилось в сообщении официального северокорейского агентства ЦТАК.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча В.Путина и Ким Чен Ына может состояться в текущем году, ее детали будут согласовываться по дипканалам. "Да, действительно, такая встреча может состояться", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
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Интерфакс