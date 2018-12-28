Пресс-секретарь Трампа обвинила демократов в трудностях с переговорами по "шатдауну" в США

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 16:32

Вашингтон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Позиции Демократической партии и президента США Дональда Трампа по соглашению о завершении "шатдауна" пока далеки друг от друга из-за того, что демократы не идут на диалог, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в разговоре с телеканалом CBS News.

"Они (демократы - ИФ) покинули стол переговоров, поэтому, конечно, наши позиции далеки", - сказала С.Сандерс.

Она отметила, что Д.Трамп "желал вести переговоры (по финансированию стены на границы с Мексикой - ИФ), а демократы не желают делать ничего".

"Они (демократы - ИФ) больше заботятся о том, чтобы наши границы оставались без защиты, а не о том, чтобы работало правительство", - отметила она.

В четверг у конгрессменов закончились рождественские каникулы, однако за заседания палаты представителей и сената почти никто не пришел, отмечает телеканал.

Американский лидер в конце года исполнил угрозу о частичной остановке работы госорганов, если он не добьется одобрения финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Д.Трамп желает получить на строительство стены $5 млрд, в то время как демократы готовы выделить значительно меньше.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. В Белом доме не исключили, что такой "шатдаун" может продлиться как минимум до 3 января, когда начнет работать Конгресс нового созыва.

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