Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 16:41

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покидает свой пост, сообщает во вторни CNN.

Стефани Гришэм стала пресс-секретарем Белого дома в июле 2019 года. За это время она ни разу не выступила на брифинге перед прессой.

По данным CNN, Гришэм возвращается на прежнжюю должность: она снова будет пресс-секретарем первой леди США Мелании Трамп.

В последние несколько недель Гришэм не посещала совещания сотрудников Белого дома, отмечает CNN.

Уход Гришэм связан с тем, что новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз проводит перестановки в своей команде, отмечает телеканал. Медоуз рассматривает несколько кандидатов на должность официального представителя Белого дома, в том числе бывшего пресс-секретаря предвыборной кампании Дональда Трампа - Кейли Макинани, а также пресс-секретаря Минобороны США Алиссу Фарах.

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