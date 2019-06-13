Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 18:03

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подверг критике послание и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, посвященное покупке Анкары российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Это послание противоречит духу сотрудничества не только по своему стилю, но и по содержанию", - цитирует агентство "Анадолу" в четверг слова Калына.

Он отметил, что ранее обсудил по телефону это послание с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям", - отметил он.

Калын также заявил, что Турция даст "надлежащий" ответ на это послание.

Ранее в четверг министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с Патриком Шанаханом. В ходе разговора турецкий министр раскритиковал неуместные, по его словам, формулировки, содержащиеся в послании Шанахана.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Шанахан предупредил Анкару в этом письме о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

1аю ар де

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